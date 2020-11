V Srbiji prvič več kot 2000 novih okužb s koronavirusom

Zagreb/Beograd, 4. novembra - V Srbiji so v minulih 24 urah ob 12.617 testih potrdili 2412 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največje dnevno število okužb od začetka epidemije. Zaradi covida-19 je umrlo šest bolnikov. Epidemiološke razmere v Srbiji se slabšajo najhitreje v Evropi, so opozorili v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).