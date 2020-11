Prve okužbe z novim koronavirusom tudi v domu starejših v Črnem vrhu nad Idrijo

Nova Gorica/Tolmin/Idrija, 4. novembra - V Socialno varstvenem zavodu Vitadom, poslovni enoti Domu za starejše Bor na Črnem vrhu nad Idrijo so odkrili deset oskrbovancev, ki so okuženi z novim koronavirusom. Kot so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Severno Primorsko, jih bodo premestili v rdečo cono, urejeno izven doma.