Zunanji ministri SE za več enotnosti in solidarnosti v Evropi v pandemiji

Atene/Ljubljana, 4. novembra - Zunanji ministri Sveta Evrope so se na današnjem virtualnem zasedanju v luči pandemije covida-19 zavzeli za več enotnosti in solidarnosti v Evropi, so sporočili iz SE. Ministri, med njimi tudi državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Tone Kajzer, so potrdili tudi zavezanost Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ki je stara 70 let.