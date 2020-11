Paralelni veleslalom prestavili zaradi slabih snežnih razmer

Lech, 4. novembra - Prireditelji paralelnih veleslalomov za svetovni pokal alpskih smučarjev in v Lechu v Avstriji so za 13 dni preložili tekmovanje. Tekmi, ženska in moška, sta bili na sporedu 13. in 14. novembra, nova termina pa sta 26. in 27. november. Razlog za preložitev tekem ni novi koronavirus, temveč slabe snežne razmere.