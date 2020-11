London, 4. novembra - Britanska bančna skupina Lloyds bo ukinila 1050 delovnih mest, a obenem ustvarila 340 novih, kar pomeni, da bodo v sklopu prestrukturiranja zaposlovali 730 ljudi manj, so sporočili iz banke. Ukrepi so potrebni zaradi vpliva pandemije covida-19, so pojasnili.