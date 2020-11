Evropska konfederacija sindikatov s predlogom direktive za zmanjšanje plačnega razkoraka med ženskami in moškimi

Ljubljana, 4. novembra - Evropska konfederacija sindikatov (Etuc) je v znak protesta, ker Evropska komisija zamuja s predstavitvijo predloga direktive EU o preglednosti plač, pripravila svoj predlog direktive, s katero bi preglednost povečali in prispevali k zmanjšanju plačnega razkoraka med moškimi in ženskami, so sporočili iz ZSSS.