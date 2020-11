Finančni ministri EU za vzpostavitev evropskega nadzornika v boju proti pranju denarja

Bruselj, 4. novembra - Finančni ministri EU so se danes na virtualnem zasedanju zavzeli za izboljšanje in okrepitev pravne strukture za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki vključuje vzpostavitev evropskega nadzornega organa na tem področju, je po sestanku poudaril nemški finančni minister Olaf Scholz.