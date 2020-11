V zadnjih 24 urah v iskalniku Google največkrat vtipkana beseda volitve

Washington, 4. novembra - Predsedniške volitve v ZDA so zaznamovale tudi splet. Tehnološki velikan Google je danes tvitnil, da so Zemljani v zadnjih 24 urah v iskalnik največkrat vtipkali besedo volitve. V ZDA pa so poleg tega uporabniki iskalnika v svoji bližini najpogosteje iskali besede pizza, kitajska hrana in trgovine z alkoholom.