Župani na Urbanem forumu opozorili na togost države pri njihovih projektih

Ljubljana, 4. novembra - Župani in podžupani 11 mestnih občin so na današnjem spletnem Urbanem forumu, šestem, ki ga pripravlja Združenje mestnih občin Slovenije, in je tokrat minil v znamenju trajnostnega in digitalnega razvoja, v en glas poudarjali ovire, s katerimi se s strani različnih državnih organov srečujejo pri realizaciji načrtovanih projektov.