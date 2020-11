Med ubitimi in ranjenimi na Dunaju več tujcev

Dunaj, 4. novembra - V terorističnem napadu, ki je v ponedeljek zvečer pretresel avstrijsko prestolnico, sta bila ubita kar dva tujca - 24-letna Nemka, ki je delala kot natakarica, in 21-letnik iz Severne Makedonije. Poleg njiju je 20-letni simpatizer Islamske države (IS) ubil še 39-letnika in 44-letnico iz Avstrije.