EU bo okrepila obstoječe jamstvo za mlade

Bruselj, 4. novembra - EU bo še dodatno okrepila obstoječe jamstvo za mlade, saj je kriza to skupino Evropejcev še posebej prizadela, so sporočili iz Evropske komisije. Po priporočilu komisije, ki ga je sprejel tudi Svet EU, želi unija mladim omogočiti, da v celoti razvijejo svoj potencial in uspevajo v svetu dela in drugod, so zapisali.