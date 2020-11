Helikopterske posadke SV do konca oktobra posredovale že 559-krat

Ljubljana, 4. novembra - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske (SV) so letos na pomoč poletele že 559-krat. Od tega so 121-krat posredovale pri reševanju v gorah, 388-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 45-krat za prevoz inkubatorja, petkrat pa so sodelovale pri gašenju požara, so sporočili z ministrstva za obrambo.