V Belgiji še naprej narašča število covidnih bolnikov v bolnišnicah

Bruselj, 4. novembra - V Belgiji število bolnikov s covidom-19 v bolnišnicah še naprej narašča. V zadnjem dnevu so sprejeli 876 novih bolnikov s to boleznijo, kar je največ doslej. Še naprej se povečuje tudi število covidnih bolnikov na intenzivni negi. So pa v preteklem tednu prvič po dveh mesecih zabeležili upad novih okužb z novim koronavirusom na tedenski ravni.