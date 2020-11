Minister Vizjak pozitiven na testu za novi koronavirus

Ljubljana, 4. novembra - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je bil na torkovem testiranju za novi koronavirus pozitiven. Čeprav se počuti dobro in ne kaže znakov okužbe, je bil v samoizolaciji že od torka, 27. oktobra. Kot so zapisali na ministrstvu, vira okužbe ni mogoče določiti, a se je Vizjak po vsej verjetnosti okužil od žene.