Eklektična igralka Tilda Swinton praznuje 60 let

London, 5. novembra - Igralka Tilda Swinton, ki se ima za Škotinjo in slovi po eklektični karieri, je danes dopolnila 60 let. Sodelovala je pri 90 filmskih projektih, tako neodvisnih kot hollywoodskih. Med drugim je bila čarovnica v filmih o Narniji in obupana mati v Pogovoriti se morava o Kevinu. Večkratna nagrajenka se ne dojema kot igralko temveč kot performerko.