V Severni Dakoti v lokalni parlament izvolili umrlega kandidata

Bismarck, 4. novembra - V ZDA so poleg predsedniških volitev potekale tudi številne druge. Tako so v zvezni državi Severna Dakota volili še novo sestavo kongresa in vanj izvolili tudi republikanca Davida Andahla. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi republikanski kandidat umrl pred tedni zaradi covida-19, poroča nemška tiskovna agencija dpa.