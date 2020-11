Profesorica Sterio: Volitve pokazale močno razdeljenost Američanov

Ljubljana, 4. novembra - Če kaj, so tokratne volitve v ZDA po ocenah Milene Sterio s pravne fakultete Cleveland-Marshall College of Law pokazale, da so Američani močno razdeljeni. Zmagovalec predsedniških volitev bo imel le majhno prednost, zato bo na končni izid glasovanja treba počakati še vsaj nekaj dni, je povedala na današnjem spletnem akademskem forumu Nove univerze.