Bruselj o Janševem tvitu glede Trumpove zmage: Vsem priporočamo, da počakajo na uradno obvestilo ameriških oblasti

Bruselj, 4. novembra - V Evropski komisiji so danes v odzivu na volilno dogajanje v ZDA poudarili, da demokratični proces tam še poteka in da je treba počakati na uradne izide. Na več vprašanj glede tvita slovenskega premierja Janeza Janše o zmagi sedanjega predsednika Donalda Trumpa so odgovorili, da vsem priporočajo, da počakajo na uradno obvestilo ameriških oblasti.