Martin Hvastija: Do Madrida ni več velikih ovir

pogovarjal se je Aljoša Žvirc

Ljubljana, 4. novembra - Slovenski kolesarski strokovnjak Martin Hvastija je prepričan, da bo Primož Roglič do konca dirke po Španiji uspel ubraniti prednost in se bo še drugič zapored povzpel na najvišjo stopničko v Madridu. Do nedelje je sicer še nekaj pasti, a 50-letnik meni, da imata tako Roglič kot ekipa Jumbo-Visme vse pod nadzorom.