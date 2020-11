Kurzschluss s kampanjo v podporo mladim slovenskim DJ-jem

Ljubljana, 4. novembra - Organizatorji elektronskih dogodkov Kurzschluss so bili zaradi epidemije koronavirusa primorani odpovedati vse dogodke. Ob tem so se odločili, da bodo opozorili na stisko mladih glasbenikov, ki so v aktualni krizi ostali brez dohodkov, in zagnali kampanjo #PushTheMusicForward, preko katere bodo zbirali donacije, piše v sporočilu za javnost.