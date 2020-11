Ljubljana, 4. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, zato svetujejo previdno vožnjo. Vozniki tovornih vozil na vstop v državo preko mejnega prehoda Gruškovje potrebujejo do štiri ure in pol, preko mejnega prehoda Obrežje pa do eno uro.