V New Yorku razstava ameriških ikon skozi objektiv Jean-Pierra Laffonta

New York, 6. novembra - V newyorški galeriji Sous Les Etoiles je na ogled razstava Jean-Pierre Laffont: 25 ikon Amerike. Razstavo francosko-ameriškega fotografa so v galeriji pripravili ob letošnji nagradi Lucie za dosežke v fotoreporterstvu in Visa D'Or revije Figaro, ki jo je Laffont prejel za življenjsko delo. Na ogled so njegove fotografije 25 ameriških ikon.