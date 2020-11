Cene industrijskih proizvodov v EU septembra višje

Luxembourg, 4. novembra - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se septembra na mesečni ravni tako v območju z evrom kot celotni EU zvišale za 0,3 odstotka. Na letni ravni so cene v območju z evrom padle za 2,4 odstotka, v EU pa za 2,2 odstotka, je objavil Eurostat. Slovenija je na letni ravni zabeležila rast cen, na mesečni ravni pa so ostale nespremenjene.