Požar ponoči uničil stanovanjsko hišo v okolici Kranja

Kranj, 4. novembra - Kranjski kriminalisti danes v okolici Kranja obravnavajo požar na stanovanjskem objektu. Nekaj po polnoči sta namreč zagorela lopa in stanovanjska hiša na območju Kokrice oziroma Mlake pri Kranju. V intervenciji je sodelovalo 49 gasilcev, ki so požar pogasili. V požaru ni bil nihče poškodovan, hiša pa je uničena in ni primerna za bivanje.