Na Sevniškem v cestno infrastrukturo tudi letos približno dva milijona evrov

Sevnica, 4. novembra - V Občini Sevnica, kjer za vzdrževanje in prenovo cestne infrastrukture letno namenijo do dva milijona evrov, ob epidemiji covida-19 tovrstno delo ni zastalo. Posodobitve cestne infrastrukture so bile tudi letos usmerjene v izboljšanje prometne varnosti, je na današnji novinarski konferenci ob občinskem prazniku dejal župan Srečko Ocvirk.