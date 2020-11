Študija potrdila izvedljivost umestitve predora pod središčem Maribora

Maribor, 4. novembra - Študija izvedljivosti, ki jo je naročila Mestna občina Maribor, je potrdila možnost umestitve predora pod staro mestno jedro. Predor bi potekal pod Slovensko ulico od križišča Gosposvetske in Vrbanske ceste na zahodu mesta do križišča Titove ceste s Partizansko cesto in Prešernovo ulico na vzhodu v skupni dolžini 980 metrov.