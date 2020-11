Mariborski policisti iščejo lastnike ukradenih delovnih strojev

Maribor, 4. novembra - Mariborski policisti so prve dni oktobra v sodelovanju s kolegi iz Gornje Radgone ter kriminalisti mariborske in murskosoboške policijske uprave opravili hišno preiskavo pri osumljencu na območju Gornje Radgone. Zaradi suma kraje so mu zasegli več delovnih strojev. Za večino so našli oškodovance in potrdili sume, nekatere lastnike pa še iščejo.