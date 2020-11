Na Dnevih novega slovenskega filma v Sarajevu Ne bom več luzerka, Izbrisana in Polsestra

Sarajevo, 4. novembra - V sarajevskem Kinu Meeting Point bodo med 11. in 13. novembrom potekali četrti Dnevi novega slovenskega filma. Otvoritveni film bo večkrat nagrajeni Ne bom več luzerka scenaristke in režiserke Urše Menart, sledila mu bosta film Izbrisana scenarista in režiserja Miha Mazzinija ter Polsestra režiserja Damjana Kozoleta.