Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 4. novembra - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bodo sodelovali minister za zdravje Tomaž Gantar, koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta in vladni govorec Jelko Kacin, bo ob 11. uri in bo potekala preko sistema Zoom, so sporočili iz Ukoma.