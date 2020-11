Volivci v ameriški prestolnici in New Jerseyju podprli lažji dostop do drog

Washington/New York, 4. novembra - Volivci v ameriški prestolnici Washington ter zveznih državah New Jersey, Montana, Južna Dakota, Oregon in Arizona so na referendumu v torek podprli lažji dostop do drog. V Washingtonu je 77 odstotkov volivcev podprlo dekriminalizacijo nekaterih psihedeličnih drog, v New Jerseyju pa se je 67 odstotkov volivcev izreklo za legalizacijo marihuane.