Koronski SOS: Ob sumu na okužbo z novim koronavirusom ostanimo doma in pokličimo osebnega zdravnika

Ljubljana, 9. novembra - Ob sumu na okužbo z novim koronavirusom je treba ostati doma in se izogibati vsem stikom z ljudmi, za navodila o nadaljnjem ravnanju pa poklicati osebnega zdravnika. Za več informacij o novem koronavirusu tudi v drugem valu epidemije deluje vladni klicni center.

Kateri znaki nakazujejo možnost okužbe z novim koronavirusom?

Bolezen covid-19, ki jo novi koronavirus povzroča, se najpogosteje kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem, med znaki je tudi izguba vonja in okusa. Pri težjih oblikah se bolezen kaže z občutkom pomanjkanja zraka, za težji potek je značilna tudi pljučnica.

Znaki so torej zelo podobni znakom običajnih viroz, zato okužbe z novim koronavirusom samo na podlagi poteka bolezni in bolnikovih težav ne moremo razlikovati od drugih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in v drugih kužninah.

Kaj storiti, če se pojavijo za covid-19 značilni znaki?

Če se pojavijo znaki, ki so značilni za covid-19, ostanimo doma in se izogibajmo vsem stikom. Pokličimo osebnega zdravnika, če pa ta ni dosegljiv, pokličimo urgentno službo. Zdravnik bo po pogovoru ocenil, ali je sum na okužbo upravičen ali ne, po telefonu bo podal nadaljnja navodila, tudi v primeru morebitne napotitve na testiranje.

Pomembno je, da z znaki viroze ne hodimo nenapovedano v zdravstveno ustanovo, tudi po nujno medicinsko pomoč ali v bolnišnico ne. Če moramo poiskati nujno medicinsko pomoč, jo najprej pokličemo po telefonu.

Za izboljšanje dostopnosti do zdravnikov na primarni ravni so številni izvajalci uvedli dodatne telefonske številke, dostop do njih pa je možen tudi po elektronski poti.

V primeru hudega poslabšanja zdravstvenega stanja ali življenjske ogroženosti pa pokličimo številko 112.

Se je možno testirati samoplačniško?

Če ni izpolnjenih razlogov, da bi nas na testiranje na okužbo z novim koronavirusom napotil osebni zdravnik, je možno tudi samoplačniško testiranje. Izvajajo ga v več zdravstvenih domovih in bolnišnicah po Sloveniji, nanj pa se je treba predhodno naročiti.

Kje najdem informacije o novem koronavirusu?

Več informacij o novem koronavirusu, preprečevanju njegovega širjenja in tudi sprejetih ukrepih v času epidemije je zbranih na spletnih straneh vlade (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov).

Z vnovično razglasitvijo epidemije v oktobru je znova začel delovati tudi vladni klicni center za informacije o novem koronavirusu, ki je v pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij. Na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom ustreznih strokovnjakov. Klicni center je med 8. in 18. uro dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 1404, za klice iz tujine pa je na voljo številka +386 1 478 7550.