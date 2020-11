Na Hrvaškem prijeli tri belgijske državljane zaradi suma tihotapljenja ljudi

Zagreb, 4. novembra - Hrvaški policisti so prijeli 27-letnega državljana Belgije in Rusije ter še dva belgijska državljana zaradi suma tihotapljenja ljudi in pomoči pri kaznivem dejanju, je danes objavila policijska uprava s sedežem v Bjelovarju. Vsi trije osumljenci so od torka zvečer v priporu, so dodali.