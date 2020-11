Bayern do rekordne 14. zmage v LP, Marseille do 12. poraza

Ljubljana, 4. novembra - Liga prvakov je sinoči postregla tudi z dvema zanimivima dosežkoma. Medtem ko so nogometaši evropskega prvaka Bayerna še naprej na zmagoviti poti v skupini A in so proti Salzburgu (6:2) s 14. zaporedno zmago še izboljšali lasten rekord v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, pa so nogometaši Marseilla izenačili neslavne številke.