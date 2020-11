Festival Mladi Maribor med drugim z virtualnim kariernim sejmom

Maribor, 4. novembra - Festival Mladi Maribor, s katerim predstavljajo mladinske organizacije mladim v Mariboru pestro paleto možnosti za udejstvovanje in aktiviranje, bo v sedmi izdaji med 5. in 27. novembrom potekal v spletni obliki. Fizično pa bo znova prisoten v mestu s smerokazi do mladinskih centrov in prostorov za mlade.