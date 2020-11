Volišča zaprta po vseh ZDA

Washington, 4. novembra - Po vseh ZDA so se danes zaprla volišča, na katerih so Američani med drugim odločali o prihodnjem predsedniku države. Kot zadnja so se ob 7. uri po srednjeevropskem času zaprla volišča na Aljaski na skrajnem severozahodu ZDA. V ZDA zdaj preštevajo glasovnice, odločitev o predsedniku pa morda ne bo znana še več dni.