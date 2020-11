Nekdanji šef ruske olimpijske reprezentance v hišnem priporu

Moskva, 4. novembra - Aleksander Kravcov, nekdanji predsednik ruske biatlonske zveze (RB) in vodja olimpijske reprezentance Rusije na olimpijskih igrah v Sočiju 2014 je v hišnem priporu, poročajo ruski mediji. V sodni preiskavi je zaradi pogodb in izplačil več članom ruske reprezentance, ki pa niso opravili za to nobenega dela.