Volivci v Mississippiju za novo državno zastavo brez simbola konfederacije

Jackson, 4. novembra - Volivci v Mississippiju so v torek odločili, da bo ta ameriška zvezna država poslej imela novo zastavo s cvetom magnolije in napisom Zaupamo v Boga, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Novo zastavo so potrdili, potem ko so v Mississippiju julija po 126 letih upokojili državno zastavo s simbolom konfederacije.