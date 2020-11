V zavodu Hrastovec zaradi širjenja okužb premeščajo zdrave stanovalce v športno dvorano

Lenart, 4. novembra - Zaradi naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec bodo preselili del zdravih stanovalcev v športno dvorano Voličina. Virus se je namreč v dobrem tednu dni razširil po vseh enotah zavoda in trenutno je okuženih 41 stanovalcev in 20 zaposlenih. Razmere so resne tudi drugod v Občini Lenart.