Eksplozija v zapuščenem industrijskem objektu v Novi Gorici usodna za enega človeka

Nova Gorica, 4. novembra - V zapuščenem industrijskem objektu na Cesti 25. junija v Novi Gorici je danes okoli 3. ure prišlo do eksplozije in posledično do požara v objektu. Ogenj so pogasili novogoriški poklicni in prostovoljni gasilci. V objektu je bila ena oseba, ki je umrla zaradi poškodb, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.