Demokrati odvzeli senatni sedež republikancem v Koloradu

Washington, 4. novembra - Demokratski kandidat John Hickenlooper je v tekmi za sedež v senatu ameriškega kongresa v Koloradu premagal sedanjega republikanskega senatorja Coryja Gardnerja, poroča ameriška tiskovna agencija AP. To je prvi sedež v senatu, ki so ga demokrati na tokratnih volitvah odščipnili republikancem in so s tem bližje morebitnemu prevzemu večine.