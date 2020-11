ESPN Argentina: Maradoni odkrili možgansko krvavitev

La Plata, 3. novembra - Po poročanju ESPN Argentina je zdravstveno stanje argentinske nogometne ikone Diega Maradone resno. Le nekaj dni po 60. rojstnem dnevu so enega nogometnih velikanov sprejeli v bolnišnico v La Plati. Kot so sprva poročali, zaradi dehidracije in slabokrvnosti. Pregled z računalniško tomografijo ali CT pa je pokazal na krvni strdek v možganih.