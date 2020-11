Evropske borze ob odločanju volivcev v ZDA s krepko rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 3. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes krepko zvišali. Med vlagatelji je na dan, ko je v ZDA zadnji in ključni del odločanja na predsedniških in kongresnih volitvah, očitno prevladal optimizem glede vpliva volitev na sprejem novega paketa fiskalnih spodbud za gospodarstvo. Podražila se je tudi nafta, tečaj evra se je okrepil.