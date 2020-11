Odbor DZ zavrnil predlog za brezplačne prevoze upokojencev v mestnem potniškem prometu

Ljubljana, 3. novembra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes odrekel podporo predlogu novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki so ga predlagali v SAB in po katerem bi imeli upokojenci brezplačni prevoz na avtobusih mestnega prometa v občinah, kjer takšen prevoz izvajajo. Koalicija je menila, da je treba področje urediti sistemsko.