Združenje nadzornikov pozdravlja možnost elektronskih skupščin

Ljubljana, 3. novembra - V Združenju nadzornikov Slovenije pozdravljajo novico, da bo v šesti protikoronski zakon vključena tudi možnost izvedbe elektronske in virtualne skupščine. Namen te ureditve je omogočiti varno in učinkovito izvedbo skupščin na daljavo tudi brez fizične prisotnosti družbenikov ali delničarjev, so sporočili.