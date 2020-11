Ačimović nasledil Gliho na čelu mlade reprezentance

Ljubljana, 3. novembra - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na svoji prvi seji, ki je zaradi težav z novim koronavirusom potekala preko videokonference, sprejel predlog predsednika NZS Radenka Mijatovića in razrešil Primoža Glihe z mesta selektorja reprezentance do 20 oziroma 21 let. Novi selektor mlade reprezentance pa je postal Milenko Ačimović.