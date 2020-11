Počivalšek vodstvu GZS predstavil predloge ukrepov v šestem protikoronskem paketu

Ljubljana, 3. novembra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na video konferenci s predsednikom GZS Boštjanom Gorjupom predstavil ukrepe, ki so predvideni v šestem protikoronskem paketu. "Kot spomladi, bomo tudi v prihodnjih mesecih zagotovili ohranjanje socialne stabilnosti in delovnih mest," je izpostavil Počivalšek.