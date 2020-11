Stockholm, 3. novembra - Švedska ob slabšanju epidemiološke slike zaostruje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. V kavarnah in restavracijah bo lahko po novem za eno mizo sedelo največ osem ljudi. Ob tem so na dodatne regije razširili priporočila glede druženja. Švedski premier Stefan Löfven je opozoril, da so razmere v državi zelo resne.