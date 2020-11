Obrambni minister Tonin z madžarskim kolegom o poglobitvi sodelovanja

Ljubljana/Budimpešta, 3. novembra - Minister za obrambo Matej Tonin se je danes v Budimpešti srečal z madžarskim obrambnim ministrom Tiborjem Benkom. Pogovori so bili namenjeni poglobitvi sodelovanja med državama na področju zaščite in reševanja ter na obrambnem in varnostnem področju. Pri tem sta ministra pomemben del pozornosti namenila tudi soočanju z epidemijo covida-19.