Po terorističnem napadu na Dunaju slovenska policija okrepila delovanje na terenu

Ljubljana, 3. novembra - Slovenska policija je v povezavi s ponedeljkovim terorističnim napadom na Dunaju okrepila delovanje na terenu, prav tako pa je v stalnem stiku s partnerskima agencijama in tujimi varnostnimi organi Avstrije in sosednjih držav, s katerimi poteka izmenjava podatkov v okviru tesnega mednarodnega sodelovanja, so za STA sporočili s policije.