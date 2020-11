Socialni partnerji na seji ESS o pomenu in vlogi socialnega dialoga

Ljubljana, 4. novembra - Socialni partnerji bodo na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) govorili o pomenu in vlogi socialnega dialoga. Ta se je po mnenju predstavnikov sindikatov poslabšal. Ker se minister za delo Janez Cigler Kralj ni udeležil zadnje seje, so to predstavniki sindikatov protestno zapustili. Danes bo minister na seji po napovedih sodeloval.